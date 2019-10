MotoGp – Marquez non si rilassa: lo spagnolo Honda motivatissimo per il Gp della Malesia

Marc Marquez non perde motivazione e concentrazione: le parole del campione del mondo alla vigilia del Gp della Malesia

E’ arrivato il momento dell’ultimo appuntamento del trittico asiatico, il penultimo round della stagione 2019 di MotoGp. I piloti sono pronti ad affrontare il Gp della Malesia per poi fare ritorno in Europa. Reduce dalla vittoria in Australia, Marquez arriva al circuito di Sepang con sensazioni più che positive, pronto a far bene ancora una volta.

“Abbiamo ottenuto una fantastica vittoria in Australia, grazie all’ottimo lavoro insieme mio, del team Honda e della moto. Adesso arriviamo all’ultima gara del tritticop, ma non è ancora il momento di fermarsi e rilassarsi. Sepang è un altro tracciato dove credo che la Yamaha sarà veloce, così come anche la Ducati, ma l’obiettivo certamente è di provarci e lottare per la vittoria nuovamente. Vedremo come andrà il weekend e ci adatteremo come è necessario“, queste le parole del campione del mondo Marquez.

