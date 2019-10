MotoGp – Marquez non dorme sugli allori: “in Giappone per spingere, mancanco ancora 2 titoli”

Marquez non vede l’ora di tornare a spingere: lo spagnolo in Giappone per incontrare tutti gli uomini Honda in fabbrica

La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove ha inizio il trittico asiatico. Marquez, reduce dalla vittoria in Thailandia, arriva a Motegi da fresco vincitore dell’ottavo titolo Mondiale in carriera e non vede l’ora di poter ringraziare tutti gli uomini in Honda che hanno reso questo traguardo possibile.

“E’ una sensazione speciale portare il titolo Mondiale a casa della Honda. Negli anni passati sono stato capace di vincere il titolo qui, ma adesso avrò la possibilità di visitare tutte le persone in Honda e HRC che mi hanno aiutato a rendere possibile il 2019 dietro le scene. Adesso è tempo di spingere per gli altri titoli, ci sono ancora quello Costruttori e Team da vincere. Non vedo l’ora di gareggiare a Motegi perchè è la gara di casa di Honda e i fan giapponesi sono davvero speciali“, queste le parole del campione del mondo alla vigilia dell’appuntamento giapponese.

