MotoGp – Marquez rimane concentrato, ma in Australia i rivali spaventano Marc: “molti possono essere forti”

Marc Marquez pronto per una nuova sfida: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Australia

I piloti della MotoGp hanno poco tempo per riposarsi prima di scendere nuovamente in pista: i campioni, dopo il Gp del Giappone, si sono subito messi in viatto per l’Australia, dove domenica si correrà una nuova gara. Reduce dalla vittoria a Motegi, che ha permesso alla Honda di festeggiare la vittoria del titolo Costruttori davanti al suo pubblico, Marquez è pronto per tornare in pista: “è uno dei miei tracciati preferiti, Philipp Island, mi piace davvero molto guidare qui, specialmente nelle curve a sinistra! Ma è un circuito dove molti altri, e specialmente la Yamaha, possono essere forti. Normalmente abbiamo molta competizione qui e sarà una sfida come sempre. Il nostro obiettivo certamente è di provare a vincere, ma una volta che inizierà il weekend vedremo dove siamo e valuteremo la situazione. Il nostro approccio è quello di sempre, con la stessa mentalità. Mick Doohan è uno dei primi nomi nella mia memoria, Doohan vs Criville nella classe 500cc, quindi eguagliare il suo incredibile numero è speciale per me“, queste le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Australia.

