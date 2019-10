MotoGp – Lorenzo avvisato sin da subito, Marquez svela un retroscena: “sono stato sincero con lui”

Marc Marquez e quel retroscena legato a Jorge Lorenzo: il campione del mondo svela di aver avvisato si da subito il suo compagno di squadra sulle difficoltà della Honda

In Malesia è tutto pronto per l’ultimo round del Trittico Asiatico, il penultimo della stagione 2019 di MotoGp: domenica a Sepang si correrà una nuova gara spettacolare. Marquez cercherà sicuramente di ottenere l’ennesimo successo stagionale, o comunque di non rovinare la sua eccellente media. Sarà un weekend di gara sicuramente difficile invece per il suo compagno di squadra, che non ha ancora trovato la confidenza giusta con la Honda. Oggi, Marquez, ha parlato proprio delle difficoltà di Lorenzo di adattarsi alla moto: “sono stato sincero con Jorge sin dall’inizio. Dal 2013, il carattere della Honda è sempre stato lo stesso. E’ una moto critica, fisica, con la quale devi essere disposto a cadere 20 volte per trovare il limite“, ha affermato il campione del mondo.

