MotoGp – Marc Marquez in Thailandia motivato, ma lo spagnolo non pensa al titolo Mondiale: “l’approccio non cambia”

Marc Marquez non pensa al titolo Mondiale: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del Gp della Thailandia

La MotoGp torna protagonista: dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Aragon, i campioni delle due ruote volano in Thailandia, per iniziare il lungo tour extra europeo. Marquez, a Buriram, si gioca il primo match point: tante sono infatti le combinazioni che permettono allo spagnolo della Honda di essere nuovamente incoronato campione del mondo.

Marquez, comunque, sembra non pensarci, e nelle dichiarazioni rilasciate sul sito ufficiale Honda alla vigilia dell’appuntamento thailandese, non fa alcun riferimento alla possibilità di festeggiare in anticipo la vittoria del suo sesto titolo in MotoGp. “Abbiamo vissuto un weekend fantastico ad aragon ed è stato bellissimo vincere di fronte alla folla di casa. Voglio trascinarmi questa confidenza ed energia in Thailandia, così da poter fare un forte weekend. Il nostro approccio non cambia anche con le circostanze, faremo del nostro meglio per essere il più forte possibile domenica. L’anno scorso abbiamo avuto una gara davvero eccitante qui in Thailandia, quindi spero che possiamo regalare un altro show ai fan“, ha dichiarato Marquez.

