MotoGp – Marquez fa chiarezza dopo le FP2: “contatto con Lorenzo? Ci siamo sfiorati, ma Ã¨ tutto ok. Andava lento…”

Marc Marquez parla del contatto sfiorato con Jorge Lorenzo: il campione del mondo fa chiarezza sull’episodio delle FP2 del Gp d’Australia

Nonostante abbia il titolo di campione del mondo già in tasca, Marc Marquez si è preso più di qualche rischio nelle FP2 del Gp d’Australia: prima un contatto sfiorato con Lorenzo, poi uno dei suoi salvataggi con la moto che ha rischiato di farlo volare via. Lo spagnolo a Sky Sport ha commentato i due episodi: “ho finito 6° perchè non dobbiamo dimenticare che le FP2 qui è come una qualifica perchè dicono che domani piove. Contatto con Lorenzo? Sapevo che il mio tempo era al limite, arrivavo forte, Lorenzo era in mezzo alla pista e andava piano. Ma comunque ho già parlato con lui, è tutto chiarito, ho avuto un piccolo contatto ma per fortuna di entrambi non siamo caduti. Rischio caduta? Ho fatto 70 gradi di piega e sono anche uscito di pista, ma sono rimasto sulla moto. Non l’ho fatto volentieri ma ho fatto un bello show“.

