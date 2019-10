MotoGp – Marc fai attenzione… Marquez pubblica una caduta con la moto da cross, Honda allarmata [FOTO]

Marquez cade durante un allenamento di motocross e pubblica la foto sui social: Honda preoccupate

Marc Marquez è diventato campione del mondo poco più di una settimana fa grazie alla vittoria in Thailandia che gli ha permesso di festeggiare il suo ottavo titolo in carriera. Lo spagnolo della Honda però adesso vuole rompere la tradizione secondo la quale nel Gp successivo al suo trionfo nel Modiale cade o è costretto a ritirarsi.

Alla vigilia del Gp del Giappone, gara di casa della Honda, Marquez ha fatto allarmare il suo team: lo spagnolo ha infatti pubblicato una foto preoccupante sui social, che lo ritrae mentre cade dalla sua moto durante un allenamento in motocross. Sicuramente nulla di grave per Marquez, che però, dopo la terribile caduta nelle prove libere di Buriram, avrebbe potuto evitare di correre altri rischi in vista della fine della stagione. Il Team Honda ha commentato la foto di Marquez sui social con delle faccine per nulla rilassate.

