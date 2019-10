MotoGp, Jorge Lorenzo lapidario: “stagione disastrosa, Ã¨ senza dubbio la peggiore della mia carriera”

Lo spagnolo è apparso ancora una volta sconsolato, definendo la stagione in corso come la peggiore della sua carriera

Ha ottenuto il miglior risultato nelle libere dall’infortunio di Assen fino ad oggi, ma Jorge Lorenzo non è riuscito a sorridere nemmeno oggi, tornando a definire la sua stagione come disastrosa.

Amarezza e delusione per il maiorchino che, ai microfoni di Sky Sport MotoGp, non ha avuto peli sulla lingua: “professionalmente non posso essere felice, la mia stagione è disastrosa in termini di risultati, feeling e velocità. Molto brutta, la mia peggiore in MotoGp. Nella vita devi guardare però le cose sempre in maniera positiva, da quando sono professionista sono sempre stato una persona fortunata per aver raggiunto tanti successi. Evidentemente proverò a migliorare la situazione, ma se faccio un bilancio della mia vita non può che essere positivo. Le libere di oggi? La posizione non è fantastica anche se è la migliore dopo Assen, però senza dubbio è stata una giornata positiva. Mi sono avvicinato ad un secondo dal più veloce, mentre prima stavo a oltre un secondo e mezzo. Sul ritmo sono stato meglio degli ultimi 4-5 mesi, abbiamo provato qualche soluzione sulla moto che mi piace di più. Il tempo domani sarà un disastro, vedremo se potremo guidare anche se pioverà tantissimo“.

