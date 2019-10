MotoGp – Contatto Lorenzo-Marquez, Jorge risponde a Marc: “capisco la sua versione, ma…”

Jorge Lorenzo risponde a Marquez dopo il contatto in pista durante le Fp2 del Gp d’Australia

Scintille in pista oggi tra Marquez e Lorenzo durante le Fp2 del Gp d’Australia: i due spagnoli, compagni di squadra, sono stati protagonisti di un contatto a Phillip Island e non se le sono mandate a dire col campione del mondo che ha, a gesti, detto al maiorchino che stava dormendo in pista.

Al termine delle prove Marquez ha dato la sua versione dei fatti, ma non è mancata la risposta di Lorenzo: “le mie sensazioni non sono buone. Sarei potuto andare un po ‘più veloce. Al mattino non volevo rischiare troppo dalla pioggia. Avrei potuto evitare il contatto con Marquez, ma anche lui lo avrebbe potuto fare. Avrei dovuto guardare indietro e lasciarlo passare ma si è aggiustato molto per cercare di guadagnare tempo all’ultimo minuto. Capisco la sua versione e di sicuro non aveva intenzione di toccarmi. Se avessi lasciato qualche centimetro di margine non avrei perso più di qualche millesimo“, queste le parole del maiorchino della Honda.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE