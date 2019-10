MotoGp, Jorge Lorenzo pronto per Motegi: “abbiamo alcune idee da provare, spero mi permettano di risalire”

Jorge Lorenzo motivato a far bene in Giappone: il maiorchino non demorde nonostante le difficoltà

La Honda è pronta a vivere un weekend emozionante: reduce dalla vittoria dell’ottavo titolo mondiale di Marc Marquez, grazie al successo in Thailandia del pilota spagnolo, il team virà un fine settimana ricco di emozioni davanti al suo pubblico.

Insieme a Marquez, ovviamente, sarà in pista anche Jorge Lorenzo, ancora a caccia del feeling giusto con la moto per far bene in pista. Il maiorchino non demorde: “andiamo in Giappone a cercare qualcosa di più dopo due difficili weekend. Io e il team abbiamo alcune idee da provare per la moto di Motegi, che speriamo ci permetterà di tornare dove dobbiamo essere. Ho dei bei ricordi in pista e sarà speciale correre per la prima volta davanti alla folla giapponese come pilota Honda“, ha dichiarato alla vigilia dell’appuntamento di Motegi.

Valuta questo articolo

