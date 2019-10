MotoGp – Jorge Lorenzo fiducioso in vista della Malesia: “il circuito di Sepang dovrebbe adattarsi di più a me”

Jorge Lorenzo motivato e fiducioso in vista del Gp della Malesia: le parole del maiorchino della Honda alla vigilia della gara di Sepang

Si corre domenica il Gp della Malesia di MotoGp: i campioni delle due ruote si preparano ad affrontare l’ultimo round del Trittico asiatico prima della sfida finale di Valencia. Reduce dall’ennesima delusione, Jorge Lorenzo è pronto a tornare in sella alla sua Honda per lavorare sodo e cercare di migliorare la sua prestazione.

“Sepang è un tracciato dove ho avuto bei successi in pasato. Quest’anno non sono riuscito a fare i test a Sepang a causa del mio infortunio in allenamento, ma il mio team era qui a testare, quindi abbiamo già qualche idea su cosa fare con la moto. A confronto con l’Australia il circuito in Malesia dovrebbe adattarsi di più a me e credo che sarò capace di tornare dove ero a Motegi. Vedremo come progredisce il weekend“, queste le parole del maiorchino alla vigilia dell’appuntamento malese.

