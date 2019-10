MotoGp – Jorge Lorenzo in Thailandia per migliorare: “ad Aragon abbiamo avuto un buon passo e…”

Jorge Lorenzo ha intenzione di far bene a Buriram: il maiorchino punta a migliorarsi ancora al Gp della Thailandia

E’ tutto pronto a Buriram per il Gp della Thailandia: inizia finalmente il tour extra europeo della MotoGp, con Marquez che già si gioca il primo match point. In terra thailandese proverà a fa bene Jorge Lorenzo, reduce da una stagione complicata: “l’anno scorso non ho avuto il miglior weekend in Thailandia a causa di un brutto incidente che mi ha buttato fuori dalla gara. Non vedo l’ora di completare la gara qui e abbiamo visto da Marquez lo scorso anno che la RC213V è forte in questo circuito. Dopo la difficile gara di Aragon, spero che possiamo avere un buon weekend. Durante le prove abbiamo dimostrato che il nostro passo sta migliorando e realizzare questo potenziale è il nostro obiettivo per la Thailandia“, queste le parole del maiorchino alla vigilia del nuovo appuntamento.

