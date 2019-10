MotoGp – Jorge Lorenzo non vede l’ora di correre in Australia: “a Philipp Island per vedere se…”

Jorge Lorenzo non molla: il maiorchino fiducioso e motivato alla vigilia del Gp d’Australia

La MotoGp si sposta in Australia per un nuovo appuntamento stagionale, il secondo del Trittico asiatico. Marquez, in Giappone, ha regalato alla Honda il titolo Costruttori, conquistato da solo, ma il suo compagno di squadra è motivato a continuare a migliorare.

“Non vedo l’ora di essere a Philipp Island per vedere se le scoperte fatte in Giappone possono aiutarci anche qui in un circuito così differente. Non sono stato capace di gareggiare qui l’anno scorso, quindi non vedo l’ora di tornare a guidare nuovamente, è un circuito speciale e ho ottimi ricordi di battaglie per il podio e della vittoria che ho conquistato. Faremo molta attenzione anche al meteo, perchè potrebbe cambiare molto le circostanze“, queste le parole di Lorenzo alla vigilia del Gp d’Australia.

