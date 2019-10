MotoGp – Jorge Lorenzo sempre più deluso, ancora una frecciata alla Honda: “è ben consapevole di dove deve migliorare la moto”

Jorge Lorenzo sincero dopo le qualifiche del Gp del Giappone: le parole del maiorchino della Honda

Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo in questa stagione così difficile al suo primo anno in Honda. Se negli ultimi giorni il maiorchino non ha nascosto la sua frustrazione, dopo il 19° posto in qualifica in Giappone il pilota della Honda ha confermato le sue sensazioni negative.

“In condizioni miste ero davvero in difficoltà, non riuscivo a provare buone sensazioni e per questo ho preso meno rischi rispetto agli altri. La posizione di partenza nella gara di domani non è buona, scatterò infatti 19esimo. Siamo molto indietro, ma abbiamo qualche idea per migliorare la moto in vista della gara di domani“, ha dichiarato Lorenzo.

Il maiorchino della Honda ha spiegato perchè è esceso in pista oggi col vecchio telaio: “il mio obiettivo è quello di avere un ritmo di gara più alto rispetto a quello che abbiamo avuto nelle ultime gare ed arrivare così a 30″ di distacco dal primo. Spero di poter fare miglioramenti significativi“.

“In questo mondo, il motociclismo, non sono l’unico che non sta andando bene e che sta ottenendo cattivi risultati. Anche se Marquez sta vincendo titoli e gare, la Honda è ben consapevole di dove deve migliorare la moto in vista della prossima stagione. Quando non sei competitivo, la stagione diventa molto lunga. Ma sono 3 volte campione del mondo e penso di aver dimostrato già in passato che posso farcela, avere una reazione che possa migliorare le cose“, ha concluso Lorenzo.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE