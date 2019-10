MotoGp – Marquez è campione del mondo: messaggio speciale di Jorge Lorenzo, sui social anche la risposta di Marc [FOTO]

Jorge Lorenzo si congratula con Marquez sui social per l’ottavo titolo Mondiale: non manca la risposta del neo campione del mondo

Marc Marquez è campione del mondo 2019 di MotoGp: lo spagnolo della Honda, trionfando ieri in Thailandia, si è aggiudicato il suo ottavo titolo Mondiale. Festeggiamenti in grande per Maquez e la Honda e una pioggia di complimenti: tra questi, sui social, sono spuntati anche quelli di Jorge Lorenzo, compagno di squadra di Marc.

“Congratulazioni Marc! Lo hai fatto di nuovo. Felice per te e per il team“, ha scritto il maiorchino. Non si è fatta attendere la risposta di Marquez: “grazie mille Jorge!! Ci vediamo in Giappone! ✊🏼🔥“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE