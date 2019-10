MotoGp – Iannone l’attira… animali: invasione in pista, Andrea incrocia un canguro a Phillip Island [VIDEO]

Andrea Iannone deve avere un legame speciale con gli animali. Quattro anni fa il pilota italiano ha avuto un incontro ravvicinato con un gabbiano a Phillip Island e, oggi, durante le prove libere ha vissuto dei nuovi momenti… speciali. Sulla pista australiana, infatti, ha fatto invasione un canguro che ha tagliato la strada al pilota dell’Aprilia. Un momento sicuramente pericoloso ma al tempo stesso divertente.

Isn’t the track invasion supposed to come on Sunday? 😂

Watch out @andreaiannone29! 🦘#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/ZV8x9wNXqN

— MotoGP™ 🇦🇺 (@MotoGP) October 25, 2019