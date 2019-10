MotoGp, la Honda ha perso le speranze: “Lorenzo? Non abbiamo mai visto miglioramenti…”

Il responsabile tecnico della Honda ha parlato della stagione di Jorge Lorenzo, esprimendo il proprio punto di vista

Se da un lato la Honda sorride per il titolo mondiale vinto da Marc Marquez, dall’altro mastica amaro per la difficile stagione vissuta da Jorge Lorenzo. Il maiorchino non è mai riuscito a trovare il feeling giusto con la RC213V, anche a causa dei continui problemi fisici che lo hanno colpito.

Sulla stagione dell’ex Ducati si è soffermato Takeo Yokoyama, responsabile tecnico di Respol Honda, che ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di Marca: “se c’è un pilota dichiaratamente numero uno, ovviamente l’evoluzione si concentrerà su di lui. Ha perfettamente senso. Perché, alla fine, chi vince il titolo è quello che ha ragione. Questa è la formula. Se un pilota è più forte degli altri, anche all’interno della squadra, concentriamo il massimo impegno su di lui, perché è lui il più vicino alla vittoria. Lorenzo? Onestamente all’inizio abbiamo provato molte cose, perché abbiamo cercato di capire il suo stile di guida, ciò di cui aveva bisogno in moto, ma non abbiamo visto molti miglioramenti. Certo, molte cose lo hanno infastidito, come gli infortuni. Non è ancora sano al cento per cento, quindi continueremo a provare con quello che stiamo facendo. Ma se dovessero chiedermi quale sia l’area in cui c’è da lavorare di più, non saprei dirlo esattamente”.

