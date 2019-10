MotoGp – Quartararo in pole, Vinales e Marquez completano la prima fila: la griglia di partenza del Gp della Thailandia

Stessi piloti ma posizioni diverse rispetto alla prima fila del Gp di Aragon, in Thailandia infatti c’è Quartararo che precede Vinales e Marquez

Quarta pole position in stagione per Fabio Quartararo, che in Thailandia precede Vinales e Marquez grazie ad un tempo pazzesco che gli vale anche il record della pista. Una prestazione solida quella del francese, che domani dunque si candida tra i favoriti per la vittoria del Gran Premio. Solo terza fila infine per Valentino Rossi, che chiude nono ad oltre un secondo da Quartararo.

La griglia di partenza del Gp della Thailandia

1ª fila: 1. Quartararo, 2. Vinales, 3. Marquez

2ª fila: 4. Morbidelli, 5. Petrucci, 6. Miller

3ª fila: 7. Dovizioso, 8. Mir, 9, Rossi

4ª fila: 10. Rins, 11. P. Espargaro, 12. A. Espargaro

5ª fila: 13. Crutchlow, 14. Nakagami, 15. Bagnaia

6ª fila: 16. Iannone, 17. Oliveira, 18. Rabat

7ª fila: 19. Lorenzo, 20. Abraham, 21. Syahrin

8ª fila: 22. Kallio

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE