MotoGp, Marquez davanti alle due Yamaha del team SIC Petronas: la griglia di partenza del Gp del Giappone

Lo spagnolo sfata il tabù della pole position a Motegi, precedendo Morbidelli e Quartararo: solo decimo Valentino Rossi

Un neo da cancellare per Marc Marquez, uno zero alla voce pole position a Motegi da aggiornare il prima possibile, facendo anche un piccolo regalo alla Honda. Detto e fatto, lo spagnolo domina le qualifiche in Giappone e si prende la prima piazzola sulla griglia di partenza, precedendo le due Yamaha del team SIC Petronas di Morbidelli e Quartararo. Male le Ducati, in terza fila con Dovizioso davanti a Petrucci, mentre Valentino Rossi deve accontentarsi del decimo tempo.

La griglia di partenza del Gp del Giappone

1ª fila: 1. Marquez, 2. Morbidelli, 3. Quartararo

2ª fila: 4. Vinales, 5. Crutchlow, 6. Miller

3ª fila: 7. Dovizioso, 8. Petrucci, 9, Aleix Espargaro

4ª fila: 10. Rossi, 11. Rins, 12. Mir

5ª fila: 13. Nakagami, 14. Bagnaia, 15. Pol Espargaro

6ª fila: 16. Oliveira, 17. Kallio, 18. Abraham

7ª fila: 19. Lorenzo, 20. Syahrin, 21. Guintoli

8ª fila: 22. Iannone, 23. Rabat

