MotoGp – Troppe gare nel 2020: la Gp Commission riduce le giornate di test, i dettagli

Calendario 2020 ricco di gare: la MotoGp riduce le giornate di test

La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare: Marquez ha già festeggiato per la vittoria del titolo Mondiale, ma ancora c’è da stabilire l’ordine alle sue spalle, chi riuscirà a salire sul podio iridato al termine del campionato. Intanto ai piani alti si guarda già al futuro e, in particolar modo, alle giornate di test per le prossime stagioni. Considerando l’aumento del numero di gare, salito a 20 col Gp della Finlandia, la Gp Commission ha deciso di ridurre le giornate di test. Accordandosi con i team, la Gp Commission ha cancellato i test post Gp di Valencia e quelli che precedono il Gp del Qatar 2021.

Per quanto riguarda la stagione 2021, non conoscendo ancora il calendario sono in dubbio tre giornate di test pre-stagionali a Lombok, nel caso in cui l’Indonesia dovesse avere una sua gara e altre due giornate dopo altri due Gp che devono ancora essere confermati. Infine ci sarà anche un’altra giornata di test che probabilmente si svolgerà a Misano.

Questo il calendario per le prossime due stagioni:

STAGIONE 2020 (a partire del 18 novembre 2019):

19-20 novembre, Valencia (official test);

25-26 novembre, Jerez (test privati);

2-4 febbraio, Sepang (tre giorni di ‘Shakedown’);

7-9 febbraio, Sepang (official test);

22-24 febbraio, Losail (official test);

4 maggio, Jerez (official test post-GP);

8 giugno, Montmeló (official test post-GP);

15-16 giugno, KymiRing (due giorni di test con Michelin, solo per le squadre di prova);

14-16 settembre, Misano (test privati).

STAGIONE 2021 (a partire dal 16 novembre 2020):

19-20 novembre (official test);

1-3 febbraio (tre giorni di ‘Shakedown’);

6-8 febbraio (official test).

