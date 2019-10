MotoGp – Gara amarissima a Motegi per Valentino Rossi: il Gp del Giappone termina con una caduta

Valentino Rossi cade a Motegi: Gp del Giappone amarissimo per il Dottore

Valentino Rossi sta affrontando un periodo davvero complicato: dopo una qualifica amarissima, che ha costretto il Dottore a partire oggi dalla decima casella in griglia a Motegi, il nove volte campione del mondo non è riuscito nella rimonta, rimanendo sempre stabile intorno all’11ª posizione in gara.

A quattro giri dal termine Valentino Rossi ha poi dovuto fare i conti con una caduta che lo ha messo del tutto fuori gioco, costringendolo a dire addio al Gp del Giappone e tornare a testa bassa ai box.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE