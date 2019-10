MotoGp – Altro che frecciatine! La risposta di Marquez a Valentino Rossi è da vero signore

Marquez placa gli animi: la risposta del campione del mondo di MotoGp a Valentino Rossi sorprende

Marc Marquez si è confermato campione del mondo domenica scorsa, dopo la vittoria al Gp della Thailandia. Lo spagnolo della Honda ha conquistato il suo ottavo titolo iridato sul circuito di Buriram, ricevendo complimenti da tutto il mondo.

A congratularsi con lo spagnolo è stato anche Valentino Rossi, che però nelle sue affermazioni non ha nascosto un pizzico di astio nei confronti del pilota Honda. Oggi, Marquez ha risposto alla frecciatina del Dottore, dimostrandosi però un signore e, per una volta senza cadere nell’ennesima guerra col pilota Yamaha: “non ho mai avuto l’ossessione dei numeri e delle statistiche. Comunque in una carriera sportiva si commettono degli errori che ti fanno perdere un Mondiale, e io cambierei delle cose come le mie cadute nel 2015. Però alla fine quelle di Rossi sono state reazioni di un pilota che ha fatto molto per il motociclismo. E lo fa ancora: alla sua età fa cose che sono alla portata di pochissimi“.

