MotoGp – Concluse le FP1 in Australia: Vinales domina, brutta caduta per Qurtararo [TEMPI]

Maverick Vinales chiude le FP1 del Gp d’Australia davanti a Miller e Marquez: brutta caduta per Fabio Quartararo giudicato ‘non idoneo’ per le FP2

Yamaha protagonista nelle FP1 del Gp d’Australia. La prima sessione di prove libere, svoltasi nella tarda notte italiana, ha visto la Yamaha di Maverick Vinales davanti a tutti, mentre il compagno di scuderia Valentino Rossi ha chiuso al quarto posto. In mezzo Jack Miller e Marc Marquez. Da registrare anche un episodio negativo che ha visto come protagonista una Yamaha Petronas, quella di Fabio Quartararo caduto nel finale di sessione alla curva 6: il pilota francese non ha rimediato alcuna frattura ma non ha potuto prendere parte alle FP2. Attardate le Ducati: quinto posto per Danilo Petrucci e decimo per Andrea Dovizioso.

