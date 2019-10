MotoGp – Fabio Quartararo, che volo nelle FP1 in Australia! Infortunio alla gamba: il francese ‘unfit’ per le FP2 [VIDEO]

Brutta caduta per Fabio Quartararo nelle FP1 del Gp d’Australia: il giovane pilota francese costretto a saltare le FP2

Si apre in maniera alquanto amara il weekend del gp d’Australia per Fabio Quartararo. Il giovane pilota francese non è riuscito a completare la prima sessione di prove libere a causa di una brutta caduta alla curva 6 del circuito di Philipp Island. Apparso subito dolorante, Quartararo è stato trasportato fuori dalla pista in barella dallo staff medico. I primi esami hanno, fortunatamente, scongiurato fratture ma il dolore rimediato lo ha reso ‘unfit‘ per le FP2.

Quartararo ha dichiarato: “ho abbastanza male a tutto il corpo, braccio, piede, testa. Avrei voluto provare, ma i medici hanno detto di no, ho preso un antidolorifico che non mi permette di guidare in condizioni di sicurezza. Vediamo sabato come andranno le cose, se avrò l’ok tornerò in sella, altrimenti non correrò rischi inutili. La caduta è un po’ colpa della mia mancanza di esperienza, la pista si stava un po’ asciugando, ma il grip non era ancora ottimale e io ho esagerato un po’ con il gas, la moto è partita e poi quando ha ritrovato grip mi ha sparato in alto. Sono stato fortunato a non farmi male“.

