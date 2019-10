MotoGp – Ezpeleta non ha dubbi: “spettacolo? Marquez vince lottando! E sul futuro…”

Ezpeleta pronto a migliorare sempe più la MotoGp: le parole del Ceo Dorna nel corso del Festival dello Sport

E’ in corso il Festival dello Sport: quattro giorni dedicati interamente al mondo dello sport, a Trento. Oggi sono stati protagonisti gli uomini del mondo a due ruote, tra cui Ezpeleta e Loris Capirossi. Il Ceo della Dorna ha parlato del fantastico mondo della MotoGp, dello spettacolo che ogni stagione riesce a regalare e degli obiettivi per i prossimi anni.

“Il nostro obiettivo è sempre stato creare uno sport interessante per tutti i media, e vogliamo continaure a fare così, speriamo di avere più diffusione, abbimo un gruppo di gente che studia quali sono le ultime tecnologie importanti per sviluppare l’interesse dello sport, ma penso che se facciamo uno sport spettacolare saremo con i mezzi migliori della diffusione“, ha affermato alla ‘rosea’.

“C’è sempre stato un tempo in cui la dominazione è stata focalizzata su un personaggio, è vero che Marc sta vincendo, ma capitava uguale quando Fausto Coppi vicenva il ciclismo, o Nadal che vince sempre il Roland Garros. Marquez non vince facilissimamente, vince lottando fino all’ultimo delle gare, non penso sia meno interessante, deve vincere contro glia ltri non vince facilmente“, ha aggiunto il Ceo Dorna prima di spiegare come la MotoGp potrebbe diventare ancora più spettacolare: “le moto sono molto simili, quindi il pilota diventa la cosa più importante, se rendiamo le moto meno performanti più vicine a quelle men performanti cisono più possibilità per i piloti che vengono e che sono anche bravissimi“.

