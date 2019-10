MotoGp – Ducati, Petrucci motivato: “Motegi meglio di Buriram, voglio il podio nel Motomondiale”

Danilo Petrucci motivato in vista del Gp del Giappone: il pilota Ducati vuole concludere la stagione sul podio del Motomondiale

Nonostante il Gp della Thailandia abbia dato il titolo a Marc Marquez, che ormai da tempo era solo questione di pura matematica, in casa Ducati la stagione non può dirsi conclusa. Il titolo costruttori è ancora in palio e i rispettivi piloti vogliono entrambi finire sul podio, nelle due posizioni rimaste.

Lo ammette Danilo Petrucci che guarda al Gp di Motegi, nel quale è arrivato terzo nel 2017, con grande fiducia: “arriviamo ​​in Giappone molto motivati: abbiamo raccolto delle informazioni utili e positive durante il fine settimana in Tailandia e inizieremo con una buona base. Motegi è un circuito migliore di Buriram per noi e vogliamo sfruttare la situazione. La lotta per la terza posizione è molto serrata e se voglio raggiungere il mio obiettivo devo fare delle grandi prestazioni negli ultimi GP della stagione. Già dalle prove di venerdì vedremo quale sarà il nostro potenziale per questo fine settimana”.

