MotoGp – Dovizioso predica calma dopo le FP2: “faccio fatica nonostante il 2Â° posto, siamo tutti vicini ma io ho poco feeling”

Un ottimo secondo posto per Andrea Dovizioso nelle FP2 del Gp d’Australia: il pilota Ducati però predica calma nonostante la buona prova

Quella di Phillip Island non è una pista particolarmente adatta alla Ducati ma a giudicare dal secondo posto ottenuto nelle Fp2 del Gp d’Australia da Andrea Dovizioso non si direbbe. Il pilota di Forlimpopoli però predica calma ai microfoni di Sky Sport: “il feeling non è un granchè ma io faccio tanta tanta fatica in questo tipo di pista già di mio. Abbiamo usato due gomme perchè domani può piovere e volevamo essere in top 10: ci siamo riusciti e utilizzando due gomme abbiamo anche fatto un bel giro. Siamo tutti attaccati, è poco fare 29.3 o 29.4 ed essere ottavo. C’è però poco grip come sempre a Philipp Island, faccio fatica ad entrare, a far girare la moto, ad essere sciolto“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE