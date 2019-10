MotoGp – Dovizioso determinato e per nulla rilassato: “se voglio mantenere la seconda posizione…”

Andrea Dovizioso concentrato e determinato in vista del Gp del Giappone: le parole del forlivese della Ducati alla vigilia della gara di Phillip Island

A meno di una settimana dal Gran Premio del Giappone prosegue senza sosta il Campionato Mondiale MotoGP, con un altro appuntamento classico del calendario sul circuito di Phillip Island. Il Ducati Team, dopo il podio di Andrea Dovizioso in Giappone, terzo e al suo centesimo podio in carriera, e il nono posto di Danilo Petrucci, è ora pronto per affrontare la seconda delle tre gare consecutive fuori Europa.

“Sulla carta Phillip Island è il circuito più impegnativo per noi dei tre su cui si corrono questi GP extra-europei di fine stagione, ma è anche vero che l’anno scorso qui sono arrivato terzo, ed è questo il riferimento che dobbiamo seguire. Il freddo e la pioggia sono spesso protagonisti in questa gara, e quindi può succedere di tutto. Anche se a Motegi ho guadagnato alcuni punti sui miei diretti inseguitori non posso rilassarmi se voglio mantenere la seconda posizione in classifica, e in ogni caso sono determinato ad ottenere un buon risultato in Australia”, queste le parole di Andrea Dovizioso alla vigilia del Gp d’Australia.

