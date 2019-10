MotoGp, Dovizioso durissimo contro Marquez e Miller: “non pensano alla sicurezza, ma solo ai propri vantaggi”

Il pilota della Ducati ha espresso il proprio punto di vista su quanto accaduto in Safety Commission, pungendo Marc Marquez

Marc Marquez, Jack Miller e Pol Espargaro sono i piloti che avrebbero voluto svolgere le Qualifiche del Gran Premio d’Australia, rinviate a domani dalla Race Direction per via del forte vento abbattutosi sul circuito di Phillip Island.

Nel corso della riunione della Safety Commission, accesa è stata la discussione tra i piloti che hanno comunque spinto per il rinvio, convincendo così i Commissari a spostare a domani il programma di oggi. Il ‘no’ del campione del mondo, insieme a quelli di Miller ed Espargaro, ha leggermente infastidito Dovizioso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGp per esprimere il proprio pensiero: “questi tre piloti nell’ultimo turno sono andati forte, dunque hanno spinto per poter fare la Qualifica. La Safety Commission è fantastica, anche oggi ci hanno ascoltato ed è bello perchè noi piloti abbiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo. Molti però spingono per trarre un vantaggio personale, dimenticandosi il motivo per cui è stata creata la Safety Commission. Bisogna dare un feedback obiettivo, ma ne vedo poca da parte dei piloti. Ci capita di discutere, bisognerebbe essere più tranquilli e prendere le decisioni giuste. Noi dobbiamo parlare solo di sicurezza, ma spesso ognuno tira l’acqua al proprio mulino“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE