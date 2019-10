MotoGp, Dovizioso applaude Valentino Rossi: “il suo è un segnale rivolto verso il futuro”

Il pilota della Ducati si è soffermato sulla decisione di Valentino Rossi di interrompere il rapporto con Silvano Galbusera, suo capo-tecnico dal 2014

La notizia del giorno è senza dubbio la separazione tra Valentino Rossi e Silvano Galbusera, che dalla prossima stagione non sarà più il capo-tecnico del Dottore nel box Yamaha.

Una scelta presa di comune accordo tra i due, che proseguiranno le proprie strade autonomamente mantenendo però intatto il rispetto reciproco. Una decisione che ha commentato anche Andrea Dovizioso, applaudendo il comportamento del pesarese: “come ha detto Valentino ha preso questa decisione di comune accordo con il suo capo meccanico. Una decisione in armonia è una bella cosa. Valentino non sorprende mai, ci prova fino alla fine. Chapeau. Lo vedo come un segnale rivolto al futuro“.

