MotoGp – Domenicali non si nasconde: “Lorenzo? Qualcosa si è mosso, ma poi…”

Claudio Domenicali ed il tanto chiacchierato ritorno di Lorenzo in Ducati: le parole dell’ad del Team di Borgo Panigale

I piloti della MotoGp si godono una settimana di pausa dopo il Gp della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo per l’ottava volta in carriera, prima di tornare in pista, in Giappone. In attesa di volare in terra giapponese, i ducatisti sono stati protagonisti al Festival dello Sport di Trento, dove Claudio Domenicali ha parlato di Jorge Lorenzo: “ho seguito con interesse questa vicenda e ciò che scrivevano i giornalisti. Jorge Lorenzo è stata una delle storie che hanno accompagnato i risultati sportivi dell’azienda. È stato compagno di squadra di Andrea, avevamo creduto nella possibilità di vederlo vincente sulla nostra moto.Ci è voluto più tempo del previsto, abbastanza troppo più tempo. Ma alla fine quando ha fatto click, per tre mesi è stato veramente un cliente difficile per tutti. Ha cambiato proprio il modo di stare in moto, ricordo Mugello, Barcellona, A1 Ring, Brno”, ha spiegato l’amministratore delegato Ducati.

Domenicali ha poi aperto anche una piccola parentesi sulle voci di un ritorno di Lorenzo in ducati, che hanno tanto caratterizzato la stagione 2019 di MotoGp: “quando leggevo questa cosa mi faceva piacere. Qualcosa di vero ci doveva essere, qualcosa si è mosso. Ma poi è evaporato in niente“.

