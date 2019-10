MotoGp – Crutchlow dalla parte di Lorenzo, ma non tradisce la Honda: “concordo con Jorge, ma…”

Cal Crutchlow dà ragione a Jorge Lorenzo: le parole del britannico della LCR Honda sulla situazione in casa Honda

La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove avrà inizio il trittico asiatico. La Honda torna in casa fresca dalla vittoria del titolo Mondiale di Marc Marquez, ma adesso deve concentrarsi anche sui suoi altri piloti in modo tale da permettergli di essere competitivi nella prossima stagione.

Lorenzo si è infatti diverse volte lamentato della difficoltà a guidare la sua moto, e adesso anche Cal Crutchlow sembra appoggiare il maiorchino, seppur dichiarando fedeltà al team. “Voglio continuare per dimostrare che ho velocità e sono in grado di vincere. Se continuo voglio farlo con la Honda. La moto è così dura e fisica da guidare che non potete immaginare. Jorge [Lorenzo] lo ha detto immediatamente e concordo con lui“, ha affermato ad Autosport.

“Penso che il pacchetto completo ci sarà verso la fine dell’anno, quindi capiremo un po’ di più“, ha concluso il britannico della LCR.

