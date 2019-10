MotoGp – Marquez fa il vuoto, Rins sale in terza posizione: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Australia

Lo spagnolo della Honda porta il suo vantaggio a 135 punti su Dovizioso, che da oggi ha la certezza aritmetica di chiudere al secondo posto. Terzo Rins

Il titolo mondiale è già stato assegnato in Thailandia, ma Marc Marquez sembra non essersene accorto. Il pilota della Honda infatti vince anche a Phillip Island e incrementa il proprio vantaggio su Andrea Dovizioso in classifica, ricacciando il ducatista a 135 punti di distacco. Il Dovi può comunque consolarsi con la certezza aritmetica del secondo posto iridato, arrivata grazie alla settima posizione di oggi. Sale invece al terzo posto Alex Rins, che scalza Maverick Viñales protagonista di una caduta avvenuta negli ultimi giri del Gran Premio d’Australia. Fermi anche Petrucci e Quartararo, finiti nella ghiaia poche curve dopo il via.

Ecco la classifica piloti dopo il Gp d’Australia:

Marquez 375 Dovizioso 240 Rins 183 Viñales 176 Petrucci 169 Quartararo 163 Rossi 153 Miller 141 Crutchlow 133 Morbidelli 105 Espargaro P. 89 Mir 77 Nakagami 74 Espargaro A. 53 Bagnaia 50 Iannone 43 Oliveira 33 Zarco 30 Lorenzo 23 Rabat 18 Bradl 16 Pirro 9 Syahrin 8 Guintoli 7 Abraham 7 Kallio 2 Smith 0

