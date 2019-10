MotoGp – Clamorosa lite in pista tra Marquez e Lorenzo, il gesto di Marc è inequivocabile: “stai dormendo?” [VIDEO]

I due compagni di squadra hanno discusso animatamente al termine delle FP2, dopo essere entrati in contatto in curva

Momenti di tensione in casa Honda durante la seconda sessione di prove libere, animi caldissimi tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, entrati in rotta di collisione sul finire delle FP2. Il maiorchino si è ritrovato a procedere lentamente sulla traiettoria del compagno di squadra, riuscito ad evitarlo per poco non senza provocargli la rottura di un’aletta. Subito dopo la bandiera a scacchi, i due hanno provato a chiarirsi prima della prova di partenza, ma Marquez non ha esitato ad accusare Lorenzo, facendogli chiaramente segno di essersi ‘addormentato’.

Márquez a Lorenzo 😂😴 pic.twitter.com/P2IQA6bI4l — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) October 25, 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE