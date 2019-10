MotoGp – Capirossi guarda al futuro: “Valentino ci ha aiutati tanto, ma servono nuovi talenti”

Capirossi guarda al futuro: l’ex pilota di MotoGp alla ricerca di nuovi talenti e personaggi ‘alla Valentino Rossi’

Sono iniziati a Trento i quattro appassionanti giorni del Festival dello Sport. Oggi sono stati protagonisti gli uomini delle due ruote, con Ezpeleta e Capirossi che hanno fatto il quadro della situazione, soddisfatti del lavoro e dei risultati ottenuti di stagione in stagione.

“L’evoluzione continua sempre ad andare avanti, c’è un interesse molto importante da parte di social e televisioni, ma è importate avere il personaggio ed il pilota giusto, Valentino ci ha aiutato moltissimo negli ultimi anni, è un grande personaggio, adesso alla soglia dei 40 anni ha tantissima voglia ancora e sta cercando di migliorarsi e ancora non ha intenzione di smettere ed è positivo, ma ci vuole la ricerca di nuovi talenti, giovani piloti, magari anche italiani forti per dare un seguito anche se non sarà facile a quello che ha fatto Vale“, ha spiegato Capirossi ai microfoni della ‘rosea’.

“Negli ultimi Mondiali abbiamo senza dubbio un grande fenomeno, ma abbiamo avuto tanti vincitori diversi, anche in motogp l’anno scorso, è un campionato ineressante, Marquez forse un po’ la differenza la fa, ma il livello è molto equilibrato sia di moto che di piloti, quindi sarà molto interessante vedere le gare“, ha concluso l’ex pilota.

