MotoGp – Brutta caduta per Marquez nelle FP1, la clamorosa rivelazione del dr Charte: “non riusciva a respirare”

Il direttore medico della MotoGp ha parlato delle condizioni di Marc Marquez, sottolineando come lo spagnolo abbia riportato solo forti contusioni dopo la caduta avvenuta nelle FP1 del Gp della Thailandia

Mattinata complicata per Marc Marquez in Thailandia, il pilota della Honda infatti è stato protagonista di un violento highside nelle FP1 che lo ha costretto ad un passaggio in Clinica Mobile, dove è stato visitato dal dottor Charte.

Queste le parole del direttore medico al sito ufficiale della MotoGp: “Marquez non riusciva a respirare, la botta è stata forte. Ha subito una forte contusione lombo sacrale e alla tibia sinistra. Ha recuperato rapidamente la frequenza respiratoria e cardiaca, abbiamo fatto una radiografia alla cassa toracica alla gamba per vedere se c’erano lesioni. E’ risultato essere solo una forte contusione, nessuna frattura vertebrale ed è stato avviato un trattamento con anti-infiammatori“.

