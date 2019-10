MotoGp – Brutto spavento per Marquez in Thailandia: Marc cade nelle Fp1, trasportato al centro medico [VIDEO]

Gosso spavento per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda protagonista di un terribile incidente nelle Fp1 del Gp della Thailandia

Prima sessione di prove libere amara e dolorosa per Marc Marquez: il campione del mondo in carica, che in Thailandia si gioca il suo primo match point è stato protagonista di una brutta caduta nel primo giro del run iniziato a pochi minuti dal termine della sessione delle FP1. Lo spagnolo della Honda ha perso il posteriore della sua Honda in curva, volando sulla ghiaia dopo uno spaventoso highside. Marquez si è rialzato, seppur con qualche difficoltà, camminando zoppicando con l’aiuto dei marshall: lo spagnolo, che è apparso anche un po’ smarrito, è stato trasporttato al centro medico per degli accertamenti.

E assim foi o acidente de Márquez durante o TL1 da #MotoGP na Tailândia #MotoNoGP #ThaiGP pic.twitter.com/iAjI2wDO2B — Grande Prêmio (@grandepremio) October 4, 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE