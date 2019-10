MotoGp – Che bordata di Valentino Rossi! I complimenti a Marquez si trasformano in una frecciatina… velenosa

Valentino Rossi si congratula con Marquez per l’ottavo titolo Mondiale: nei complimenti si nasconde una frecciatina

Giornata di festa per Marc Marquez in Thailandia: il pilota spagnolo della Honda si è aggiudicato oggi, dopo aver vinto anche la gara a Buriram, il suo ottavo titolo Mondiale. Domenica amara invece per Valentino Rossi, che dopo la prestazione positiva dello scorso anno in terra thailandese non è riuscito a fare altrettanto bene oggi, finendo lontano dai migliori.

Al termine del weekend di gara, il Dottore si è comunque congratulato con Marquez per il suo titolo Mondiale, ma nei complimenti al suo giovane collega si nasconde una velenosa frecciatina: “Marquez domina come facevo io quando ero al top. Penso che gli sarà facile prendermi. Sono dispiaciuto perché nella mia carriera, due titoli li ho buttati e uno, invece, me lo hanno fatto perdere. Ma comunque sono tre”.

