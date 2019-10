Motocross delle Nazioni, la squadra maschile al primo posto: le donne nella top ten

Primo posto per la squadra maschile della Maglia Azzurra, decima posizione per la formazione femminile

20 squadre nella competizione maschile, 15 in quella femminile. Questi i numeri del Motocross delle Nazioni Europee, in via di svolgimento a Danzica, in Polonia. Nella mattina di oggi, la procedura del ballot aveva assegnato l’11° posto ai giovani italiani per la partenza in qualifica e il 4° alle azzurre. Le qualifiche odierne hanno visto la Maglia Azzurra protagonista con i ragazzi, che hanno conquistato la pole position dopo due manche positive. Nella heat in cui hanno corso insieme le classi 125 e 250, Morgan Lesiardo ha ottenuto la top 5 a soli due secondi dal terzo posto mentre Andrea Roncoli si è classificato 20°. Vittoria al danese Mikkel Haarup.

Davvero positiva la prestazione di Valerio Lata, 2° nella heat riservata alle 85 cc non lontano dal vincitore, il lettone Karlis Reisulis. Ottima anche la prova di Matteo Luigi Russi, capace di guadagnare la terza posizione. Grazie ai risultati conseguiti, la Maglia Azzurra si è imposta nelle qualifiche totalizzando 10 punti davanti a Danimarca e Spagna, rispettivamente a quota 12 e 30 lunghezze.

A rappresentare l’Italia a livello femminile sono Francesca Nocera e Giorgia Montini. Le ragazze azzurre hanno ottenuto rispettivamente il 14° e il 21° posto nella qualifica vinta dall’olandese Nancy Van De Ven. 10° posizione per la squadra italiana con 35 punti; pole position alla Germania.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “Oggi i nostri ragazzi sono stati davvero bravi. La Danimarca ha dimostrato il suo valore e domani sarà la squadra a cui prestare maggiore attenzione durante l’intera durata della gara. Dovremo mantenere la concentrazione sempre molto alta. In particolare quest’anno, il livello della competizione è particolarmente elevato, basti pensare che alcuni piloti hanno corso anche il Motocross delle Nazioni in Olanda. L’obiettivo è quello di ottenere ottimi risultati in tutte le manche. Più complicata la qualifica delle ragazze, che non si sono trovate a loro agio ma domani avranno la possibilità di fare meglio”.

