Moto3 – Albert Arenas beffa Dalla Porta in volata e vince il Gp della Thailandia, l’italiano però sorride in ottica iridata

Terza vittoria in carriera per lo spagnolo, che batte in volata Lorenzo Dalla Porta: l’italiano può sorridere perchè allunga in classifica su Canet

Albert Arenas vince il Gran Premio della Thailandia di Moto3, il pilota spagnolo centra il terzo successo in carriera battendo in volata Lorenzo Dalla Porta. Un piazzamento che comunque non delude il rider italiano, che allunga così in classifica iridata a +22 su Aron Canet a quattro gare dalla conclusione.

Sul podio ci sale anche Alonso Lopez, abile a precedere Marcos Ramirez ed un ottimo Dennis Foggia. Sesta posizione per Celestino Vietti, che non riesce a capitalizzare al massimo la pole di ieri, finendo fuori dalla top-5. Toba e Nepa si piazzano alle spalle dell’italiano, mentre chiudono la top ten Raul Fernandez e Tony Arbolino.

