Moto3 – Emozione ed incredulità, prima pole in carriera per Celestino Vietti a Buriram: settimo Migno

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 si prende la sua prima pole position in carriera, precedendo Marcos Ramirez e Albert Arenas

Celestino Vietti centra la prima pole position in carriera in Moto3, centrando il miglior tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio della Thailandia. Il torinese ferma il crono sull’1:42.599, beffando tutti i propri avversaria e guadagnandosi la prima piazzola sulla griglia di partenza, un risultato straordinario che in pochi si sarebbero immaginati alla vigilia.

Niente da fare dunque per i due spagnoli Marcos Ramirez e Albert Arenas, costretti ad accontentarsi della prima fila incassando poco più di un decimo di gap dal pilota dello Sky Racing Team VR46. Kaito Toba invece apre la seconda fila, seguito da Alonso Lopez su Honda e Aron Canet su Ktm. Per trovare un altro italiano dopo Celestino Vietti bisogno scendere fino al settimo posto, con Andrea Migno che precede Gabriel Rodrigo, Tony Arbolino e Lorenzo Dalla Porta che completa così la top ten.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE