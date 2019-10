Moto3, apoteosi italiana a Phillip Island: Dalla Porta vince ed è campione del mondo!

Il pilota del Leopard Racing conquista il titolo mondiale di Moto3, lo fa vincendo il Gran Premio d’Australia davanti a Ramirez e Arenas

Lorenzo Dalla Porta è il nuovo campione del mondo di Moto3, il pilota italiano si prende il primo titolo in carriera nel miglior modo possibile, ovvero vincendo il Gran Premio d’Australia davanti a Ramirez e Arenas.

Dopo due anni di successi in Moto2, l’Italia torna a trionfare anche nella classe entrante del Motomondiale dopo 15 anni, quando Dovizioso si impose in 125cc. Il rider del Leopard Racing dunque è il primo italiano ad entrare nell’albo d’oro della Moto3, mandando in visibilio il proprio box. Un successo servito su un piatto d’argento da Aron Canet, unico rivale di Dalla Porta, caduto dopo appena tre giri in curva 1. Una scivolata che libera l’italiano da qualsiasi pressione, permettendogli di andare a prendersi il terzo successo della stagione, il più dolce considerando il titolo mondiale messo in tasca. Per quanto riguarda gli altri italiani, solo nono Tony Arbolino, che chiude davanti a Nepa, Foggia e Fenati. Oggi però è il giorno di Lorenzo Dalla Porta, il nuovo campione del mondo di Moto3.

