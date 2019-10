Moto2 – Doppietta KTM in Australia, Binder trionfa davanti a Martin: Baldassarri nella top-five

La Casa austriaca confeziona la doppietta a Phillip Island con Binder davanti a Martin, completa il podio Luthi che accorcia nel Mondiale su Marquez

Il Gran Premio d’Australia di Moto2 resta nelle mani della KTM che, per il terzo anno di fila, trionfa in Australia confezionando addirittura una clamorosa doppietta.

Brad Binder bissa la vittoria del 2018, dominando dall’inizio alla fine l’intera gara, chiudendo davanti al compagno di squadra Jorge Martin. Sul terzo gradino del podio si piazza Thomas Luthi, che accorcia nella classifica mondiale su Alex Marquez, solo ottavo oggi. Buona la prestazione di Lorenzo Baldassarri che taglia il traguardo in quinta posizione dietro Navarro, precedendo a sua volta Gardner e Lecuona, con quest’ultimo colpevole di stendere in un colpo solo sia Luca Marini che Marco Bezzecchi, andando lungo in curva 4 al primo giro.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE