Moto2 – Alex Marquez on fire, pole position per lo spagnolo in Thailandia: Luca Marini apre la seconda fila

Terza pole position nelle ultime quattro gare per il pilota spagnolo, che precede Nagashima e Martin in prima fila. Quarto Luca Marini, migliore degli italiani

La pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Moto2 in Thailandia se la prende Alex Marquez, confermando il suo ottimo momento di forma. Lo spagnolo del team Marc VDS ferma il crono sull’1:35.297, precedendo il giapponese Tetsuta Nagashima di 95 millesimi e lo spagnolo Jorge Martin, alla sua prima fila stagionale. Quarto tempo invece per Luca Marini, che risulta essere il migliore degli italiani al termine della sessione, pagando appena 179 millesimi dalla pole. Nono posto infine per Bulega.

