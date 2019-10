Moto – Nocco fa sorridere il Team Renzi Corse nel finale di stagione: segnali positivi per ripartire

Renzi Corse: dopo Vallelunga segnali incoraggianti per ripartire. Un week-end positivo, caratterizzato dall’esordio di Nocco, chiude una stagione a dir poco sfortunata

Termina a Vallelunga una stagione a dir poco sciagurata per Renzi Corse. Partito con ambizioni di vertice, il team romano ha dovuto fare i conti con gli infortuni in serie dei propri piloti: nell’ordine Stefano Cruciani, out prima del terzo round del campionato, poi Elia Mengoni. Per l’ultimo atto della stagione, la scuderia di Stefano Renzi ha ingaggiato Alessandro Nocco, che al rientro da un lungo periodo di inattività si è dimostrato all’altezza della situazione. Il pilota salentino è infatti andato a punti (nove in totale) in entrambe le manche, conquistando un decimo e un tredicesimo posto.

GARA 1 Difficile sperare in qualcosa di meglio, considerate le premesse. E soprattutto alla luce delle qualifiche, che hanno portato Nocco (14° con il crono di 1’40.051) a partire dalle retrovie. Una gara in recupero e senza pecche ha comunque permesso al ventiduenne di Taviano di bagnare l’esordio piazzandosi nella top-ten.

GARA 2 La griglia di partenza ha influito anche sullo sviluppo di Gara 2, con due episodi in corso d’opera che hanno ulteriormente complicato i piani di rimonta di Nocco. Il primo: un guasto occorso alla moto di Muzio che ha rallentato il gruppo di inseguitori di cui faceva parte anche il pilota Renzi Corse. Il secondo: un “lungo” dello stesso Nocco, passato a metà gara da 12° a 22° prima di risalire nove posizioni e chiudere 13°.

Renzi Corse inizierà nelle prossime settimane i lavori in vista della prossima stagione, a partire dai test con alcuni piloti per definire la lineup da schierare nel Campionato Italiano Velocità 2020. Da parte di tutta la squadra va un forte abbraccio a Stefano Cruciani, nella speranza di rivederlo in forma il prima possibile.

Stefano Renzi, team Manager

É stato un week-end positivo. Nocco si è dimostrato un pilota veloce e professionale. Nel giro di pochi turni ci siamo trovati a lavorare bene insieme. Ci è mancato solo qualcosa nel giro secco perché non abbiamo fatto in tempo a trovare l’integrazione ottimale tra il pilota e la moto. Adesso faremo le nostre valutazioni per schierare, nel prossimo campionato, una squadra più veloce e efficace. E, si spera, anche più fortunata…

Alessandro Nocco, #8

Mi sono trovato molto bene con il team. É stata un’esperienza positiva sotto tanti punti di vista. Essendo stato a lungo fermo, a me serviva tempo per riprendere la mano e la squadra mi ha aiutato a velocizzare il tutto. Sono soddisfatto del lavoro svolto, dal punto di vista tecnico non abbiamo sbagliato nulla.

RISULTATI GARA 1

1 Davide Stirpe (MV Agusta)

2 Mattia Casadei (Yamaha)

3 Stefano Valtulini (Kawasaki)

…

10 Alessandro Nocco (Renzi Corse)

RISULTATI GARA 2

1 Davide Stirpe (MV Agusta)

2 Stefano Valtulini (Kawasaki)

3 Lorenzo Gabellini (Yamaha)

…

13 Alessandro Nocco (Renzi Corse)

