Campionato Italiano Velocità – Renzi Corse torna in pista con Alessandro Nocco

Renzi Corse riparte con Alessandro Nocco. A Vallelunga, il pilota salentino torna in sella con la Kawasaki del team di Stefano Renzi

Renzi Corse torna in pista e schiera Alessandro Nocco nella sesta e ultima tappa del Campionato Italiano Velocità 2019, a Vallelunga, nel week-end del 5-6 ottobre. Il team, assente nel round 5 del Mugello, ha ufficializzato l’accordo con il pilota salentino, nuovamente in gara dopo un anno di stop. “É stata una stagione complicata per via degli infortuni di Stefano Cruciani prima e di Elia Mengoni poi. Vogliamo chiuderla con un segnale positivo. Nocco ha uno storico importante ed è ancora giovane. É un pilota con cui si può guardare in prospettiva” ha dichiarato il team manager, Stefano Renzi.

Classe 1997, di Taviano (Lecce), Nocco ha al suo attivo un secondo posto assoluto nel campionato europeo Superstock 600, nel 2013, alle spalle di Franco Morbidelli, al tempo suo compagno di squadra nel San Carlo Team Italia. Sfiorato l’approdo in Moto2 – categoria nella quale ha comunque disputato due gare come wild card (Australia e Malesia) nel 2016 con la Leopard Racing – ha corso nel Mondiale Supersport e nell’Europeo Superstock 1000. La sua carriera, segnata anche da un infortunio al ginocchio nel 2015, si è fermata lo scorso anno al termine dell’esperienza nel CIV (classe Supersport 600) con il Team Velocisti. Dopo gli incoraggianti test effettuati a Misano la settimana scorsa, Alessandro è ora pronto a cogliere l’opportunità offertagli da Renzi Corse come punto di ripartenza: “Sono molto soddisfatto– il commento di Nocco alla vigilia del ritorno – il team lavora sodo, ha voglia di vincere e mi ha aiutato tanto. Dopo un periodo difficile sono alla ricerca della soluzione giusta. E questa può esserlo”.

