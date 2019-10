Morte Giorgio Squinzi – Il mondo del calcio si stringe intorno alla famiglia, l’intera Serie A abbraccia il Sassuolo

Le società di Serie A e coloro che lo hanno conosciuto hanno voluto inviare le proprie condoglianze via social alla famiglia Squinzi e alla società Sassuolo

E’ un giorno triste per l’intero mondo del calcio italiano, oggi infatti è venuto a mancare Giorgio Squinzi a causa di una terribile malattia, che ha privato l’imprenditoria e la Serie A di un personaggio di grande spessore. Le società del nostro campionato e tutti coloro che hanno conosciuto il patron del Sassuolo hanno voluto rendergli omaggio con un tweet o un pensiero sui social, ecco qualcuno di questi:

Inter: ‘FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, proprietario dell’US Sassuolo Calcio. Il presidente Steven Zhang, il vice-president Javier Zanetti, i CEO Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, unitamente ad Antonio Conte e a tutto lo staff si uniscono al dolore dei familiari nel ricordo di Squinzi e del suo impegno nel mondo dello sport e in particolare nel calcio’.

Bologna: ‘Il Bologna Fc 1909 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, grande imprenditore e uomo di sport. Alla sua famiglia e all’U.S. Sassuolo le nostre più sentite condoglianze’.

Acerbi: “Mi sei stato vicino in uno dei momenti piu’ bui della mia vita, per questo ti saro’ per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti saro’ per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente”.

Napoli: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Squinzi per la scomparsa del caro Giorgio”.

Roma: “La Roma si unisce al dolore di tutto il Sassuolo per la scomparsa di Giorgio Squinzi”.

Hellas Verona: “Il Presidente Maurizio Setti e tutti i tesserati, dipendenti e collaboratori di Hellas Verona FC esprimono il più sentito cordoglio e le più sincere condoglianze a famiglia, parenti e amici, nonché a tutto il Sassuolo Calcio, per la scomparsa del patron del Club emiliano, Giorgio Squinzi, imprenditore di successo e persona di grande spessore umano”.

Di Francesco: “Ci lascia un uomo straordinario che le strade del calcio mi hanno fatto incontrare e che, come un papà, mi ha accolto nella sua magnifica famiglia neroverde. Le ho voluto un gran bene, dott. Squinzi, e le saro’ per sempre riconoscente. Ad Adriana e ai figli le mie condoglianze”.

Torino: “Il Presidente Urbano Cairo, insieme a tutto il Torino FC, si stringe commosso intorno alla famiglia Squinzi, alla Mapei ed al Sassuolo Calcio per la scomparsa del Cavalier Giorgio, grande imprenditore e grande uomo di sport”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE