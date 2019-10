Morte Giorgio Squinzi, si va verso il rinvio di Brescia-Sassuolo: la situazione

Il club emiliano ha annullato l’allenamento mattutino e la conferenza di De Zerbi, nelle prossime ore deciderà se chiedere il rinvio del match con i lombardi

Brescia-Sassuolo potrebbe essere rinviata in seguito alla morte di Giorgio Squinzi, patron del club neroverde scomparso ieri all’età di 76 anni. La società emiliana ha infatti annullato l’allenamento mattutino e la conferenza della vigilia di Roberto De Zerbi, decidendo di ritrovarsi nel pomeriggio alle ore 17 nella chiesa di San Giorgio, per partecipare ad un momento di preghiera con dirigenti e tifosi. Nelle prossime ore verrà deciso se chiedere alla Lega il rinvio della gara con il Brescia, che potrebbe essere recuperata l’11 dicembre, per quella che potrebbe essere la prima data disponibile.

