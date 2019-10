Morte Giorgio Squinzi, domani l’apertura della camera ardente: funerali fissati per lunedì al Duomo di Milano

Alle ore 8 di venerdì 4 ottobre inizierà la camera ardente di Giorgio Squinzi, i cui funerali invece si terranno lunedì 7 al Duomo di Milano

Nella giornata di domani sarà allestita la camera ardente per Giorgio Squinzi, il patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Parenti, amici e tifosi potranno esprimere il proprio cordoglio alla famiglia a partire dalle ore 8 presso la Casa Funeraria San Siro, sita in Via Corelli, 120 a Milano. Per quanto riguarda i funerali, invece, si terranno lunedì 7 ottobre alle ore 14.45 presso il Duomo di Milano.

