Precipita dal sesto piano durante una festa, tragedia nel calcio argentino: muore un calciatore 23enne

Una balaustra non ha retto il peso di Ezequiel Esperon, deceduto dopo un tremendo volo nel vuoto

Il calcio argentino è in lutto per la morte di Ezequiel Esperon, giovane calciatore deceduto la scorsa notte dopo essere caduto dal sesto piano di un palazzo del quartiere di Villa Devoto (un Barrio di Buenos Aires). Il 23enne, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza all’Atlante, è precipitato nel vuoto durante una festa a cui stava partecipando con alcuni amici, appoggiandosi ad una balaustra che non ha retto il suo peso.

Un volo terribile, che comunque non ha immediatamente ucciso Esperon, deceduto successivamente presso l’ospedale Zubizarreta di Buenos Aires. Il giovane argentino aveva iniziato la sua carriera nell’All Boys, per poi trasferirsi in Brasile all’Internacional. Una breve esperienza prima della chiamata del Gremio U20, con cui colleziona 17 presenze e un gol. Chiusa la parentesi brasiliana, il 23enne decide di tornare in Argentina per giocare nell’Atlante, club di seconda serie che lo svincola dopo una stagione. Al momento Esperon era in cerca di una nuova squadra, purtroppo però il destino ha deciso di strapparlo via brutalmente al calcio e, soprattutto, alla vita.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE